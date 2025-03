Devils získali z Anaheimu Dumoulina za 2. kolo draftu a mladíka Träffa

Newark 6. marca (TASR) - Vedenie klubu NHL New Jersey Devils získalo deň pred uzávierkou výmen obrancu Briana Dumoulina z Anaheimu Ducks. Za amerického hokejistu obetovalo voľbu v 2. kole tohtoročného draftu a mladíka Hermana Träffa.



Slovenskému obrancovi Šimonovi Nemcovi tak pribudla v defenzíve New Jersey konkurencia. Dumoulin je dvojnásobný víťaz Stanleyho pohára, s Pittsburghom triumfoval v rokoch 2016 a 2017. Anaheim ho získal vlani v lete zo Seattlu za voľbu v 4. kole draftu. V tomto ročníku odohral za Ducks 61 zápasov, v ktorých nazbieral 16 bodov (2+14). Tridsaťtriročnému obrancovi, ktorý má celkovo na konte 687 duelov v základnej časti NHL, sa po sezóne skončí zmluva a môže sa stať neobmedzeným voľným hráčom. Dumoulin zarába ročne 3,15 milióna dolárov, na základe dohody mu budú "káčeri" naďalej vyplácať 50 percent z jeho mzdy.



Devils potrebovali rozšíriť svoje defenzívny rady po tom, ako sa im zranil elitný bek Dougie Hamilton. Klub bude posudzovať jeho zdravotný stav na týždennej báze. Na listine dlhodobo zranených hráčov je aj švajčiarsky obranca Jonas Siegenthaler. Po operácii ramena nebude mužstvu do konca k dispozícii ani center Jack Hughes. Okrem Nemca je v kádri New Jersey aj jeho krajan Tomáš Tatar.



Devätnásťročného útočníka Träffa si Devils vybrali vlani v 3. kole draftu, momentálne hrá v rodnom Švédsku. V tejto sezóne si pripísal v SHL 25 štartov a sedem bodov (3+4) v drese HV71. Informácie pochádzajú z webu TSN.ca.