Devils zlomili nepriaznivú sériu, 1000. zápas Pietrangela

New York 13. februára (TASR) - Hokejisti New Jersey triumfovali v noci na utorok v NHL nad Seattlom 3:1 a zlomili tak nepriaznivú sériu. Ich prvý gól v stretnutí zaznamenal Tyler Toffoli v početnej výhode, predtým sa Devils nedokázali presadiť v presilovej hre v deviatich zápasoch za sebou. Prevahu o jedného hráča využili na 24. pokus. Obranca Vegas Alex Pietrangelo odohral jubilejný 1000. duel v základnej časti NHL, Golden Knights prehrali s Minnesotou 3:5.



Toffoli sa presadil strelou spomedzi kruhov pri vylúčení Jamieho Oleksiaka. "Nadviazali sme na uplynulý zápas (New Jersey prehralo s Carolinou 0:1 pp - pozn. red.). Myslím si, že v ňom hrali dobre. Spôsob, akým sme pracovali - to všetko sa nám vyplatilo. Odohrali sme dobrý duel," uviedol Toffoli pre nhl.com.



Domáci útočník Jack Hughes strelil prvý gól od návratu po zranení v hornej časti tela, pre ktoré vynechal 11 zápasov. Presadil sa v treťom stretnutí po návrate. "Jackova hru poznáme. Videli sme v tejto sezóne viackrát, čo dokáže," povedal tréner "diablov" Lindy Ruff.



Slovenský útočník Adam Ružička má za sebou premiéru v drese Arizony, jeho tím však prehral na ľade Philadelphie 3:5. Coyotes viedli pred začiatkom tretej tretiny 3:2, ale "letci" zápas otočili tromi gólmi. "Viedli sme o gól, mali sme o jednu strelu viac. Nie je to tak, že by sme stratili vedenie, ale mali sme niekoľko šancí na to, aby sme súperovi odskočili o viac gólov. No nedokázali sme to," poznamenal tréner Arizony Andre Tourigny. Jeho zverenci výborne bránili presilovky domácich, hráči Philadelphie hrali v početnej výhode sedemkrát, no nepresadili sa. "Nehrali sme svoj najlepší hokej, ale našli sme cestu ako zvíťaziť a to je skvelé," poznamenal Scott Laughton, ktorí sa na triumfe podieľal gólom a asistenciou.



Vegas doma podľahli Minnesote 3:5, domáci obranca Alex Pietrangelo tak mal horko v ústach pri oslave svojho míľnika. Vo svojom 1000. zápase v NHL zaznamenal dve asistencie. "Takéto číslo sa vám nepodarí dosiahnuť, keď nemáte pri sebe dobrých ľudí. Ja som ich mal na svojej ceste pri sebe stále," uviedol 34-ročný Kanaďan pre stanicu ESPN.