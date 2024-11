Devils zvíťazili na ľade Edmontonu 3:0, Tatar nebodoval, Nemec nehral

NHL - sumáre:



Nashville Predators - Los Angeles Kings 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)



Góly: 14. Kopitar (Clarke, Kempe), 41. Fiala (Danault, Moore), 58. Kempe (Lewis, Gavrikov). Brankári: Saros - Kuemper, strely na bránku: 16:27







Edmonton Oilers - New Jersey Devils 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)



Góly: 6. Noesen (Cotter, Bratt), 37. Bratt (Hischier, Hamilton), 50. Meier (Mercer). Brankári: Skinner - Allen, strely na bránku: 31:13







Slovák v akcii:



Tomáš Tatar (New Jersey) 11:00 0 0 0 0 0







/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/

Washington 5. novembra (TASR) - Hokejisti New Jersey Devils zvíťazili v noci na utorok v NHL na ľade Edmontonu Oilers 3:0. Slovenský útočník Tomáš Tatar sa do kanadského bodovania nezapísal, obranca Šimon Nemec sa nedostal do zostavy. Tatar odohral ako hráč štvrtej formácie 11:00 min a na bránku nevystrelil. Nemec bol v pozícii zdravého náhradníka šiestykrát za sebou.Jesper Bratt si pripísal na konto gól a asistenciu. Veľkou oporou New Jersey bol brankár Jake Allen, ktorý vykryl všetkých 31 striel a zaznamenal 26. shutout v súťaži, druhý v tejto sezóne.uviedol Allen pre oficiálny web profiligy. Devils zaznamenali ôsmu výhru v sezóne a vo Východnej konferencii sú na 2. mieste o bod za vedúcou Floridou.Podľa trénera Edmontonu Krisa Knoblaucha bolo pre jeho zverencov náročné dobre zregenerovať po pondelňajšom víťaznom dueli na ľade Calgary. "Hráči Los Angeles triumfovali na ľade Nashvillu 3:0. Brankár Darcy Kuemper zneškodnil 16 striel a prvýkrát v sezóne si udržal čisté kontopochvaľoval si Kuemper. Švéd Adrian Kempe si vylepšil štatistiky o gól a asistenciu.