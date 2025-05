Devínske hradné brány zlomili všetky doterajšie rekordy

Bratislava 5. mája (OTS) -Lesné mláďatká boli rozdelené do šiestich kategórií.. Najmladšia lesná bežkyňa mala čerstvých 16 mesiacov a svoje prvé preteky v živote bežala v kategórií Slimáčikov.Prví sa na štart postavili bežci tej najdlhšej trasy. 22 kilometrová trasa vyštartovala priamo do hradnej brány a odtiaľ po ostrých kopcoch v okolí Devínskej Kobyly.Ako prvý do cieľa dobehol Dávid Žigo s časom 01:39:50. Kráľovnou tejto trasy sa stala Orsolya Hrubá s časom 02:00:46.Bežecký deň pokračoval všetkým dobre známou Lesníckou 12, ktorú zastrešuje zakladajúci partner LESY SR.Túto trasu najlepšie skrotil René Valent s časom 00:48:19 a zo žien je najlepšou bojovníčkou Martina Kratochvílová s časom 00:59:00.Neopominul sa ani charitatívny behom JOJ ŠPORT RUN, ktorý si tento rok zabehlo 270 bežcov. Tento beh sa tento rok stal dokonca súťažnými pretekami, takže mal aj svoje špeciálne vyhlasovanie. Zúčastnení svojim štartom prispievali na charitatívne účely a teda výťažok putoval na pomoc malej Leuške, ktorej zaplatí rehabilitácie. Leuška dokonca bola na štarte a osobne bežcom poďakovala.Bežci na dlhej 22 kilometrovej trase a aj na Lesníckej 12 mali možnosť si otestovať svoju rýchlosť a vybehať si hodnotný voucher na pneumatiky od partnera pretekov - Continental. Rýchlostná prémia CONTI SPEED SECTION merala 150 metrov a vyhrávali najrýchlejší muž a najrýchlejšia žena na tomto úseku.V medzičase mohli bežci a ich fanúšikovia zájsť na dobré jedlo alebo kávu, osviežiť sa a užiť si program v zázemí. Napríklad bolo možné otestovať bežeckú obuv od značky CRAFT, či nechať sa zadarmo vymasírovať v stánku ALPA. Počas celého dňa bola pre lesné svorky k dispozícií Lesná škôlka Dr. Max. Rodičia tam mohli nechať svoje mláďatká, kým sami boli na trasách.Aj po týchto pretekoch vysadia organizátori spoločne so zakladajúcim partnerom LESY SR za každého jedného bežca strom. V minulej sezóne pribudlo vďaka tejto aktivity do slovenských lesov presne 7 423 nových stromčekov!Lesná svorka sa na ďalšie dobrodružstvo môže tešiť už 17. mája a to priamo v magických Štiavnických vrchoch. Víly, vodníky a ďalšie kúzla čary už sú pripravené pre všetky labky, ktoré okúsia Štiavnické kopčeky. Registrovať sa dá pohodlne, online na behajlesmi.sk