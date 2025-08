Dewsbury-Hall prestúpil z Chelsea do Evertonu: „Je to správne miesto“

Liverpool 6. augusta (TASR) - Anglický futbalista Kiernan Dewsbury-Hall prestúpil z FC Chelsea do Evertonu. Dvadsaťšesťročný stredopoliar podpísal s klubom z Liverpoolu päťročnú zmluvu, pričom účastníci Premier League nezverejnili prestupovú sumu.



Dewsbury-Hall prešiel mládežníckymi kategóriami Leicesteru City, odkiaľ vlani v lete prestúpil k „The Blues“. V drese londýnskeho klubu odohral 13 ligových stretnutí bez gólového zápisu. Ako jediný hráč v klube odohral všetkých 15 duelov v Konferenčnej lige UEFA, v ktorej Chelsea získala trofej. Dewsbury-Hall sa tešil s mužstvom trénera Enza Marescu z triumfu aj na MS klubov FIFA.



„Som veľmi nadšený, rovnako ako moja rodina. Cítim, že je to pre mňa správne miesto. Už len to mi dáva motiváciu a extra odhodlanie ukázať všetkým, čo viem a mať tu naozaj úspešné obdobie. Everton je jeden z najväčších klubov v krajine a myslím si, že v najbližších rokoch ho čaká svetlá budúcnosť,“ uviedol Dewsbury-Hall pre oficiálny web „Toffees“.