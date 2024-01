DFB udelil Bjelicovi trojzápasový trest za úder do tváre Saneho

Berlín 25. januára (TASR) - Disciplinárna komisia Nemeckého futbalového zväzu (DFB) potrestala trojzápasovým dištancom trénera Unionu Berlín Nenada Bjelicu. Chorvátsky kouč pyká za to, že v 74. minúte stredajšieho zápasu Bundesligy proti Bayernu Mníchov udrel rukou do tváre domáceho krídelníka Leroya Saneho, za čo dostal od rozhodcu červenú kartu. Okrem dištancu musí zaplatiť pokutu 25.000 eur.



Union nepodal voči trestu odvolanie a nadobúda tak okamžitú platnosť. "Sane ma provokoval, keď prišiel do blízkosti technickej zóny. Červenú kartu však akceptujem. To, čo som spravil, sa nedá nijako ospravedlniť a tolerovať," kajal sa Bjelica, ktorý nebude môcť sedieť na lavičke v zápasoch s Darmstadtom, RB Lipsko a Mainzom. Informovala o tom agentúra DPA.