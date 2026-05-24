DFB vyšetrí protesty fanúšikov počas finále Nemeckého pohára
Oba fanúšikovské tábory zapálili veľké množstvo pyrotechniky, čo vyústilo do prerušenia zápasu na Olympijskom štadióne v Berlíne.
Autor TASR
Berlín 24. mája (TASR) - Nemecký futbalový zväz (DFB) vyšetrí protesty počas sobotňajšieho finále Nemeckého pohára medzi Bayernom Mníchov a VfB Stuttgart (3:0). Oba fanúšikovské tábory zapálili veľké množstvo pyrotechniky, čo vyústilo do prerušenia zápasu na Olympijskom štadióne v Berlíne.
DFB potvrdil, že oba kluby môžu zinkasovať vysoké pokuty za protesty fanúšikov v druhom polčase namierené proti drahým vstupenkám na duel a prísnemu presadzovaniu pravidiel zväzu týkajúcich sa nevhodného správania fanúšikov.
Bayern aj Stuttgart incidenty odsúdili. „Kluby, ale aj DFB musia podniknúť tvrdé kroky, aby sa takéto poburujúce udalosti už nestávali,“ vyjadril sa čestný prezident Bayernu Uli Hoeness. Predseda predstavenstva Stuttgartu Alexander Wehrle však podporil aj fanúšikov. „Všeobecne podporujeme fanúšikovskú kultúru. Je však jasné, že si neželám, aby sa stretnutia prerušovali, pretože futbal by mal byť stredobodom pozornosti počas 90 minút,“ citovala Wehrleho agentúra DPA.
