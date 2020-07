DFL chce s ministerstvom zdravotníctva vytvoriť manuál pre divákov

Berlín 5. júla (TASR) - Vedenie Nemeckej futbalovej ligy (DFL) chce v spolupráci s ministerstvom zdravotníctva vypracovať hygienický manuál, na základe ktorého sa fanúšikovia budú môcť od novej sezóny vrátiť na tribúny štadiónov.



Nový ročník najvyššej nemeckej súťaže by mal odštartovať v septembri, podľa výkonného riaditeľa DFL Christiana Seiferta sú v hre dva termíny - 11. a 18. septembra. V Nemecku až do 31. októbra platí zákaz účasti ľudí na hromadných akciách, futbalové kluby však chcú tento stav zmeniť. Hlavný dôvod je výpadok príjmov z predaja vstupeniek.



"V spolupráci s ministerstvom zdravotníctva pracujeme na vytvorení konceptu, ktorý by jasne určil hygienické pravidlá. Či sa týkajú 200 ľudí v divadle alebo 5000 fanúšikov v Dortmunde, je potrebné ušiť ich na mieru a dôsledne dbať na ich dodržiavanie," vyhlásil Seifert pre nedeľník Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.