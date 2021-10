DFL nemôže hráčom nariadiť očkovanie, nemá na to oporu v legislatíve

Frankfurt nad Mohanom 26. októbra (TASR) - Riadiaca organizácia najvyššej nemeckej súťaže DFL nemôže profesionálnym futbalistom nariadiť očkovanie proti koronavírusu. Debatu o povinnej vakcinácii hráčov vyvolal Joshua Kimmich z Bayernu Mníchov, ktorý dávky odmieta, no takéto nariadenie nemá oporu v legislatíve.



DFL v utorňajšom stanovisku vysvetlila, že povinným očkovaním by hráčom odoprela ústavné právo vykonávať ich povolanie. V Nemecku neplatí žiaden zákon, ktorý by zamestnávateľom umožňoval nakázať očkovanie, a to dokonca ani v prípade lekárov.



Podľa pravidiel DFL musia byť hráči zaočkovaní, pravidelne testovaní alebo po prekonaní ochorenia COVID-19. Niektoré kluby umožňujú návštevu štadióna iba zaočkovaným fanúšikom a priaznivcom, ktorí majú koronavírus za sebou. Informovala o tom agentúra DPA.