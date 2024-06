Di Lorenzo sa údajne dohodol na letnom prestupe do Juventusu Turín

Neapol 11. júna (TASR) - Giovanni Di Lorenzo z SSC Neapol sa údajne dohodol na letnom prestupe do Juventusu Turín. Podľa niektorých talianskych médií by sa medzi klubmi mohla uskutočniť výmena za Federica Chiesu.



Tridsaťročný obranca odohral v uplynulej sezóne 36 ligových zápasov a pridal osem štartov v Lige majstrov. Taliansky reprezentant pomohol mužstvu získať titul na ME 2020. V sezóne 2022/23 prispel k zisku titulu Neapola v Serii A, pripomenul portál football-italia.net.