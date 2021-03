Di Maria predĺžil zmluvu s PSG do júna 2022

Paríž 12. marca (TASR) - Argentínsky futbalový reprezentant Angel Di Maria predĺžil zmluvu s Parížom St. Germain do 30. júna 2022. Nová zmluva tiež obsahuje opciu na ďalšiu sezónu, informovala agentúra AFP.



Tridsaťtriročný útočník prišiel do Francúzska v lete 2015 z Manchestru United za 63 miliónov eur. Finalista MS 2014 sa s Parížom štyrikrát tešil z národného titulu, trikrát z trofeje v pohári a štyrikrát v Ligovom pohári. Minulú sezónu sa PSG prebojoval do finále Ligy majstrov. Di Maria odohral za Paríž 248 stretnutí s bilanciou 87 gólov.