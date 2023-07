Di Maria sa po 13 rokoch vrátil do Benficy, podpísal ročnú zmluvu

Lisabon 5. júla (TASR) - Argentínsky futbalista Angel Di Maria sa po trinástich rokoch vrátil do Benficy Lisabon. Majster sveta z Kataru sa dohodol s vedením portugalského klubu na ročnej zmluve, ktorá zahŕňa aj opciu na ďalšiu sezónu. Informoval o tom portál ESPN.



Tridsaťpäťročnému krídelníkovi vypršal na konci júna kontrakt s Juventusom Turín a do staronového pôsobiska odišiel ako voľný hráč. Dres Benficy si obliekal už v rokoch 2007 - 2010, následne zamieril do Realu Madrid. V drese Juventusu odohral sezónu 2022/2023 a nedávno informoval, že v talianskom klube nebude pokračovať. Rozhodujúcim faktorom návratu Di Maria do Lisabonu bol podľa portugalských médií reprezentačný kolega Nicolas Otamendi, ktorý nedávno podpísal zmluvu s Benficou do roku 2025.



O Di Mariu sa nedávno zaujímali aj kluby zo Saudskej Arábie i Inter Miami zo zámorskej MLS.