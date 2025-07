Di Maria si so slzami v očiach užil prezentáciu v Rosariu

Rosario 8. júla (TASR) - Argentínsky futbalista Angel Di Maria si užil so slzami očiach predstavenie svojím materským klubom Rosario Central. Tridsaťsedemročný ofenzívny univerzál sa vrátil po 18 rokoch na miesto, na ktorom začal svoju úspešnú kariéru.



Di Maria si splnil svoj sen, vrátiť sa do Rosaria. Predošlé pokusy mu prekazili vyhrážky smrťou od miestnych gangov drogových dílerov. „Vrátiť sa domov po tak dlhom čase je niečo veľmi výnimočné. Takto som to chcel, aby som znovu hral za Central. Získať majstrovský titul s Rosariom je to jediné, čo mi chýba. Keď som dnes trénoval, nemohol som tomu uveriť. Bolo to ako prvýkrát,“ citovala Di Mariu agentúra AP.



Argentínsky futbalista odišiel z Rosaria v roku 2007, keď ho odkúpila Benfica Lisabon. Dres portugalského tímu obliekal ako prvý aj posledný na európskom kontinente. Predstavil sa aj na prebiehajúcich MS klubov v USA, na ktorých strelil tri góly a Lisabončania vypadli v osemfinále s FC Chelsea. Predtým si zahral za Real Madrid, Manchester United, Juventus Turín a Paríž Saint-Germain. Vo finále majstrovstiev sveta 2022 v Katare strelil gól Francúzsku a s „Albicelestes“ získal dvakrát za sebou trofej v Copa America.