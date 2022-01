Diallo išiel z Manchestru United hosťovať do Glasgowa Rangers

Manchester 27. januára (TASR) - Anglický futbalový klub Manchester United poslal talentovaného Amada Dialla na hosťovanie do konca sezóny do Glasgowa Rangers. Devätnásťročný krídelník z Pobrežia Slonoviny prišiel vlani z Atalanty Bergamo za sumu, ktorá sa s bonusmi môže vyšplhať až na 41 miliónov eur.



Diallo v predchádzajúcom ročníku zasiahol do ôsmich stretnutí a v auguste mal namierené na celosezónne hosťovanie do Feyenoordu Rotterdam, zmarilo ho však zranenie stehna. Od zotavenia odohral za "áčko" United jediný zápas. "V tejto fáze kariéry je pre mňa hosťovanie v Rangers fantastická príležitosť," citovala Dialla agentúra AFP.