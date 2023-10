Diallo sa stal víťazom bratislavského challengeru Peugeot Slovak Open

Na snímke kanadský tenista Gabriel Diallo odvracia loptičku proti Jorisovi de Looremu z Belgicka vo finále dvojhry na turnaji challenger Peugeot Slovak Open v Bratislave v nedeľu 15. októbra 2023. Foto: TASR - Dano Veselský

dvojhra - finále:



Gabriel Diallo (KAn.) - Joris De Loore (Belg.) 6:0, 7:5

Bratislava 15. októbra (TASR) - Kanadský tenista Gabriel Diallo sa stal víťazom dvojhry na bratislavskom challengeri Peugeot Slovak Open. Vo finále zdolal Belgičana Jorisa de Looreho 6:0, 7:5 a získal druhý singlový titul na ATP Challenger Tour. Vlani v auguste nenašiel premožiteľa na domácej pôde v Granby.Kanadský daviscupový reprezentant si z NTC odnáša prémiu 19.650 eur pred zdanením a 125 bodov do svetového rebríčka. V Bratislave potvrdil, že mu hard sedí. V 2. kole vyradil najvyššie nasadeného Rakúšana Dominica Thiema a vo štvrťfinále slovenskú singlovú dvojku Lukáša Kleina.Diallo v prvom sete finálového zápasu na dvorci dominoval, keď trikrát prelomil podanie De Looreho a uštedril mu "kanára". Dvadsaťdvaročný Kanaďan hral rýchlo, z forhendu dokázal súpera zatlačiť do defenzívy a pripraviť si dobré pozície na zakončenie výmen. V šiestom geme využil pri servise Belgičana tretí setbal.V druhom dejstve sa De Loore zlepšil a držal so súperom krok do stavu 5:5. V dvanástom geme ho Diallo brejkol, premenil štvrtý mečbal a stal sa prvým kanadským singlovým šampiónom v histórii bratislavského challengeru. V onlajn vydaní svetového rebríčka sa posunul na 130. miesto.uviedol Diallo v slávnostnom príhovore.