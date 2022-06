Diamantová liga: Grenaďan James zvíťazil v Osle v behu na 400 m

výsledky:



muži:

100 m:

1. Andre De Grasse (Kan.) 10,05

2. Reece Prescod (V. Brit.) 10,06

3. Akani Simbine (JAR) 10,09



400 m:

1. Kirani James (Gren.) 44,78

2. Isaac Makwala (Bots.) 45,49

3. Christopher Taylor (Jam.) 45,52



ženy:



5000 m:

1. Dawit Seyaumová (Et.) 14:25,84

2. Gudaf Tsegayová (Et.) 14:26,69

3. Letesenbet Gideyová (Et.) 14:26,92

guľa:

1. Chase Ealeyová (USA) 20,13

2. Jessica Schilderová (Hol.) 19,46

3. Auriol Dongmová (Portug.) 19,43



400 m prek:

1. Femke Bolová (Hol.) 52,61

2. Anna Ryžiková (Ukr.) 54,61

3. Jessie Knightová (V. Brit.) 54,84





Oslo 16. júna (TASR) - Grenadský šprintér Kirani James zvíťazil na mítingu Diamantovej ligy v Osle v behu na 400 m. Olympijský šampión z OH 2012 v Londýne dosiahol čas 44,78 s. Stovka sa stala korisťou Kanaďana Andreho De Grasseho, ktorý preťal cieľovú pásku v čase 10,05 o jedinú stotinu pred Britom Reeceom Prescodom. V súťaži guliarok triumfovala Američanka Chase Ealeyová výkonom 20,13 m.