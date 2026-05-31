Diamantová liga: Zapletalová triumfovala v Rabate na 400 m prek.
Rabat 31. mája (TASR) - Slovenská atlétka Emma Zapletalová triumfovala v behu na 400 m prekážok na prestížnom mítingu Diamantovej ligy v marockom Rabate. Na Štadióne princa Mulaja Abdalláha zvíťazila časom 52,82 s, ktorým si vylepšila osobné maximum a zabehla svetový výkon roka. Vlastný národný rekord zlepšila o 18 stotín.
Dvadsaťšesťročná Slovenka zvíťazila o 36 stotín pred Američankou Annou Cockrellovou, ktorú zdolala aj na MS v Tokiu. Tretia dobehla Jamajčanka Rushell Claytonová (53,75). Zapletalová sa vďaka 18-stotinovému zlepšeniu tokijského finálového času 53,00 dostala na čelo svetových tabuliek. Prvenstvom v Rabate napodobnila diaľkarku Janu Velďákovú, ktorá vyhrala podujatie Diamantovej ligy v Štokholme 2015, ale vtedy to boli preteky mimo bodovania.
„Wow, je to víťazstvo a prvý čas pod 53 sekúnd. Som skutočne prekvapená a šokovaná, pretože toto boli moje prvé preteky v sezóne. Z triumfu mám veľkú radosť, je moje prvé v Diamantovej lige, no dosiahnutý čas znamená pre mňa ešte viac. Nečakala som, že v prvých pretekoch sezóny pobežím tak rýchlo. V príprave som mala problémy s kolenom, to je dôvod, prečo som sa odhlásila z predošlých pretekov. Pravdupovediac, pri rozcvičke som moje koleno stále cítila. Nevedela som, ako preteky vypália. O to väčšie je to prekvapenie. Preteky boli perfektné. Bolo to určite iné, keď už s nami nebežala Fenmke Bolová. Predtým tu vždy bola a takmer zakaždým zvíťazila. Takže si hovorím, už tu Femke nie je a ja sa budem snažiť ísť v jej šľapajach,“ povedala Zapletalová pre web Diamantovej ligy.
Zapletalová v Rabate vstúpila do sezóny, prekážkovú štvorstovku bežala presne 254 dní po pamätnom finále MS v Tokiu. Bronzová medailistka zo svetového šampionátu pôvodne plánovala štart vo svojej hlavnej disciplíne už pred týždňom na mítingu DL v Bruseli, ale pre resty v tréningu spôsobené problémami s kolenom sa nakoniec predstavila až na treťom tohtoročnom podujatí seriálu. V nedeľu štartovala v šiestej dráhe, postupne zrýchľovala a v cieľovej rovinke sa dostala do vedenia. V závere úspešne odrazila útok Cockrellovej a tešila sa zo svojho prvého triumfu v DL.
Slovenská Športovkyňu roka 2025 sa priamo z Rabatu presúva do Ríma, kde bude vo štvrtok štartovať na ďalšom mítingu Diamantovej ligy.
míting Diamantovej ligy v Rabate:
ženy - 400 m prek.: 1. Emma ZAPLETALOVÁ (SR) 52,82, Anna Cockrellová (USA) 53,18, 3. Rushell Claytonová (Jam.) 53,75
