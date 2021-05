Dias najlepším hráčom anglickej ligy podľa novinárskej asociácie

Londýn 20. mája (TASR) - Portugalského obrancu Rubena Diasa z Manchestru City vyhlásili za hráča sezóny v najvyššej anglickej súťaži podľa Asociácie futbalových novinárov. V hlasovaní jasne zvíťazil pred útočníkom Tottenhamu Harrym Kaneom a svojím belgickým spoluhráčom Kevinom De Bruynem.



Dvadsaťštyriročný Dias zažiaril hneď hneď vo svojej prvej sezóne v Anglicku, kam prestúpil v septembri z Benficy Lisabon približne za 65 miliónov libier. Klubu pomohol k triumfu v Ligovom pohári, zisku majstrovského titulu aj do finále Ligy majstrov, v ktorom "Citizens" nastúpia 29. mája proti londýnskej Chelsea.



"Je to pre mňa veľká pocta, ktorú by som nikdy nedostal bez práce celého mužstva. Je to príklad, ako funguje náš kolektív. Sme súdržní na ihrisku aj mimo neho, odzrkadľuje to náš tímový duch," povedal Dias podľa agentúry AFP.