Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 22. august 2025Meniny má Tichomír
< sekcia Šport

Dias predĺžil zmluvu s City do roku 2029: „Zbožňujem Manchester“

.
Na snímke sprava hráč Slovenska Ivan Schranz a hráč Portugaôlska Ruben Dias v zápase J-skupiny 5. kola kvalifikácie ME 2024 vo futbale Slovensko - Portugalsko v Bratislave 8. septembra 2023. Foto: TASR - Martin Baumann

Víťaz ceny pre najlepšieho hráča Premier League za sezónu 2020/2021 je dôležitou súčasťou Guardiolovej defenzívy.

Autor TASR
Manchester 22. augusta (TASR) - Anglický futbalový klub Manchester City sa dohodol na predĺžení spolupráce s Rubenom Diasom. Portugalský obranca podpísal zmluvu do roku 2029, kontrakt obsahuje aj opciu na ďalšiu sezónu.

Dias posilnil City v roku 2020, jeho pôvodná zmluva mala platnosť do leta 2026. Od príchodu do tímu Pepa Guardiolu nastúpil reprezentant Portugalska na viac ako 200 zápasov, dovedna získal desať trofejí. „Som nesmierne šťastný. City je na vrchole futbalu, bojuje sa tu o trofeje a preto tu chcem byť. Ambície klubu sú rovnaké ako tie moje a to je to najlepšie, čo si môže futbalista priať,“ povedal pre klubový web 28-ročný Dias.

Víťaz ceny pre najlepšieho hráča Premier League za sezónu 2020/2021 je dôležitou súčasťou Guardiolovej defenzívy. City v súčasnosti prechádza obdobím prestavby kádra a štvorica Dias, jeho krajan Bernardo Silva, útočník Erling Haaland a stedopoliar Rodri tvorí v kádri 10-násobného anglického majstra vodcovskú skupinu. „Zbožňujem Manchester a našich fanúšikov. Neviem si už ani len predstaviť, že by som hral niekde inde. Mojou úlohou je byť čo najväčšou oporou tímu.“
.

Neprehliadnite

SAV: Analyzované mRNA vakcíny obsahujú len schválené zložky

Vo veku 77 rokov zomrela politička Anna Záborská

UNIKÁTNE FOTOGRAFIE: Po okupácii v roku 1968 chýbal v obchodoch chlieb

Hokejistom roka sa stal Slafkovský, najlepším trénerom Bartovič