Diawara z AS Rím má koronavírus

Rím 13. októbra (TASR) – Guinejský futbalový stredopoliar Amadou Diawara v službách talianskeho AS Rím mal po návrate z reprezentácie pozitívny test na koronavírus.



"V pondelok som absolvoval test, ktorý u mňa odhalil koronavírus. Chcel by som všetkých ubezpečiť, že sa cítim dobre, no napriek tomu sa nevyhnem povinnej karanténe," povedal 23-ročný hráč, ktorý po svojom príchode nebol v kontakte s nikým z klubu.



Diawara nie je jediným hráčom najvyššej talianskej súťaže, ktorý sa z národného tímu vrátil infikovaný. V talianskej reprezentácii do 21 rokov majú pozitívne testy obranca Spezie Riccardo Marchizza, Alessandro Bastoni z Interu Miláno a Matteo Gabbia z konkurenčného AC. Výber trénera Paola Nicolata napokon ani nenastúpil na piatkový kvalifikačný duel na pôde Islandu, ktorý odohrá v náhradnom termíne. Informovala agentúra DPA.