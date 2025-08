Diaz si odbil premiéru za Bayern, tímu zariadil úspešnú penaltu

Mníchov 2. augusta (TASR) – Kolumbijský futbalista Luis Diaz debutoval v sobotu v drese Bayernu Mníchov v prípravnom stretnutí proti Olympique Lyon (2:1). Dvadsaťsedemročný krídelník sa podieľal na úvodnom góle, keď ho v 53. minúte fauloval Mata Clinton a z následnej penalty otvoril skóre Michael Olise.



Diaz prišiel do tímu úradujúceho nemeckého majstra v stredu za približne 75 miliónov eur. V sobotu so pripísal tri strelecké pokusy, no brankári hostí Rémy Descamps a Mathieu Patouillet ich zneškodnili. Pre Bavorov išlo o prvý zápas po trojtýždňovej prestávke, ktorá nasledovala po vyradení vo štvrťfinále MS klubov. Deväť minút po prvom góle zvýšil Olise po asistencii Sergea Gnabryho na 2:0. Lyon skorigoval v závere, keď sa presadil Alejandro Rodriguez.



Tréner Vincent Kompany cez prestávku prestriedal celú zostavu, pričom Diaz nastúpil do druhého polčasu. V základnej jedenástke figurovali aj mladí hráči ako Paul Wanner, Lennart Karl či Tom Bischof. Bayern odohrá ďalšie dva prípravné duely, vo štvrtok proti Tottenhamu Hotspur a 12. augusta proti Grasshoppersu Zürich. Prvý súťažný zápas ho čaká 16. augusta v nemeckom Superpohári proti VfB Stuttgart, ktorý získal v uplynulej sezóne Nemecký pohár. Sezónu v Bundeslige odštartujú Bavori o šesť dní neskôr proti RB Lipsko.