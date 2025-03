Diaz zariadil Realu tesný náskok do odvety, Ancelotti: To bol cieľ

Madrid 5. marca (TASR) - Futbalisti Realu Madrid zvíťazili v šiestom zápase za sebou v Lige majstrov a sú o krok bližšie k postupu do štvrťfinále. Obhajca titulu triumfoval v prvom stretnutí osemfinále na domácom ihrisku nad mestským rivalom Atleticom 2:1 vďaka gólom Rodryga a Brahima Diaza. Podľa trénera "bieleho baletu" Carla Ancelottiho bolo cieľom získať náskok, čo sa jeho hráčom podarilo. Súperom lepšieho z tejto dvojice bude takmer s istotou Arsenal, ktorý deklasoval PSV Eindhoven na jeho pôde 7:1.



Santiago Bernabeu rozjasal už v 4. minúte Rodrygo. Na pravej strane ho vysunul Federico Valverde, brazílsky krídelník si obhodil súperovho obrancu a krížnou strelou prekonal Jana Oblaka. Po stretnutí ho vyhlásili za hráča zápasu: "Získať takúto cenu považujem za niečo naozaj výnimočné. Gól vyplynul z peknej lopty od 'Fedeho', ktorý úplne prečítal môj pohyb. Som celkom spokojný so svojím výkonom aj tímovým. Podstatné je, že sme vyhrali," uviedol strelec prvého presného zásahu domácich podľa uefa.com.



Real mohol v prvej polhodine zvýšiť náskok, Valverde priťukol pätičkou do šance Viniciusovi, ale jeho strelu vyrazil brankár hostí. A pri priamom kope Rodryga sa opäť vyznamenal Oblak. "Proti Atleticu je to vždy ťažké, ale trochu nás prekvapili. Keď hráme s nimi doma, takmer všetci útočíme, oni bránia a musíme si dávať pozor na kontry. Tentokrát hrali viac s loptou ako zvyčajne, na čo nie sme veľmi zvyknutí. V druhom polčase sme si však viedli dobre. Gól Brahima nás posiela do budúceho týždňa celkom spokojných. Ak budeme dobre pracovať a budeme koncentrovaní, môžeme postúpiť," skonštatoval Rodrygo.



Domáci v závere prvého polčasu prenechali aktivitu svojmu rivalovi a to sa mu nevyplatilo. Julian Alvarez vyhral súboj s Eduardom Camavingom pri bránkovej čiare a z veľkého uhla parádne zatočil strelu k pravej žrdi. Desať minút po zmene strán však vrátil domácim vedenie po ďalšom krásnom góle Diaz, ktorý dostal loptu na ľavej strane šestnástky, jednou kľučkou sa zbavil dvoch obrancov a krížnou strelou druhýkrát zariadil vedenie Realu. "Skórovali v správnych momentoch. V niektorých sme mali zápas pod kontrolou. Vedeli sme, že to nebude ľahké. Je tam rozdiel jedného gólu a pred našimi fanúšikmi máme na obrat minimálne 90 minút," povedal Alvarez pre Movistar. Dvadsaťpäťročný útočník sa presadil na Santiago Bernabeu aj pred necelý mesiacom.



Hrdinom bol marocký krídelník, ktorý nahradil v zostave Judea Bellinghama. Anglický ofenzívny stredopoliar nemohol nastúpiť pre kartový trest. "Hrať na tom štadióne v takýto večer je naozaj niečo neuveriteľné. Každý, kto si oblečie madridský dres, musí odovzdať zo seba absolútne všetko," zdôraznil Diaz a vyjadril sa aj k duelu: "Vyrovnali a mali nejaké momenty. V druhom polčase sme začali lepšie a pokračovali sme. Je dobré, že sme doma vyhrali pre našich fanúšikov, ale budúci týždeň musíme byť v najlepšej forme. Toto je Liga majstrov a každý malý detail môže rozhodnúť."



Atletico mohlo vyrovnať aj druhýkrát v stretnutí, ale zakončenie Antoinea Griezmanna z veľkého uhla vyrazil Thibaut Courtois. "Odchádzam s pocitom, že sme hrali dobre. Mohli sme urobiť viac, pokiaľ ide o inkasované góly. Nedokázali sme lepšie využiť situáciu, keď sme mali hru pod kontrolou. Najlepšia vec v zápase bola naša reakcia na ich skorý gól," uviedol tréner hostí Diego Simeone. Atletico vyhralo tri domáce stretnutia z uplynulých piatich proti Realu a túto štatistiku by chcelo potvrdiť. "Bude to dôležitý zápas. Hrať doma je vždy povzbudením. Naši ľudia nás tlačia, dodávajú nám energiu," dodal argentínsky kouč, ktorý je na lavičke španielskeho tímu od roku 2011.



Ancelottiho uspokojil výsledok, získali ho aj bez gólov dvoch najväčších hviezd Viniciusa Juniora a Kyliana Mbappeho. "Boli sme usporiadaní, kompaktní a dobre sme Atletico zatlačili. Mali momenty, keď kontrolovali hru, ale my sme si vytvorili veľa gólových príležitostí. Nemôžete očakávať, že rozhodnete o postupe už v prvom zápase. Do budúceho týždňa sme si vzali malý náskok - to bol náš cieľ," uviedol taliansky kormidelník a vyzdvihol aj výkon kapitána tímu Valverdeho: "Už mi dochádzajú slová, ktorými by som ho opísal. Vynaložil pre nás obrovské úsilie." Uruguajský stredopoliar odohral za "biely balet" jubilejný 300. zápas vo všetkých súťažiach.



Arsenal predviedol gólostroj v Eindhovene, už v prvom polčase sa presadili Jurrien Timber, Ethan Nwaneri a Mikel Merino. V druhom dejstve pridal dva góly kapitán Martin Ödegaard a po jednom Leandro Trossard a Riccardo Calafiori. "Je to obrovský výsledok na pôde súpera v súťaži, ktorú milujeme a toľko rokov nám chýbala. Je to pre nás naozaj výnimočný večer. Zápas sa mi veľmi páčil, takže ďakujem hráčom za výkon," povedal Mikel Arteta, tréner Arsenalu. Účastník Premier League sa už môže tešiť v boji o semifinále na jeden z madridských tímov. O postup ho môže pripraviť už iba zázrak v podaní druhého tímu Eredivisie.