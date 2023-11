Diazov otec o únose: Nespal som skoro dvanásť dní

Bogota 13. novembra (TASR) - Otec kolumbijského futbalistu Luisa Diaza predstúpil prvýkrát od únosu partizánskou organizáciou ELN pred médiá. Oboch rodičov hráča Liverpoolu uniesli 28. októbra, krátko na to prepustili matku, no otec Luis Manuel Diaz sa dostal na slobodu až po 12 dňoch.



"Veľa sme išli na koni, prešli sme cez mnoho kopcov, veľa pršalo a bolo tam až priveľa hmyzu. Nemohol som spať, bolo to náročné. Nespal som skoro dvanásť dní," citovali Luisa Manuela Diaza zámorské médiá. Únoscovia od neho žiadali, aby zachoval pokoj. Podľa jeho slov sa k nemu správali dobre a aj keď sa necítil bezpečne, neplánuje odísť zo svojej vlasti.



"Moja túžba je zostať v mojom meste. Vláda mi poskytla podporu a verím, že mi zaistí aj bezpečnosť," dodal Diaz starší. Kolumbijská polícia v sobotu identifikovala a zatkla štvoricu podozrivých. Vodca ELN mal priznať, že únos otca známeho futbalistu bola chyba.