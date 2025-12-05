< sekcia Šport
Diazovi z Bayernu zmiernili trest, bude stáť už len v jednom zápase
Diaz tak vynechá utorkový domáci zápas LM proti Sportingu Lisabon, ale proti belgickému Unionu Saint-Gilloise budúci mesiac už bude môcť nastúpiť.
Autor TASR
Nyon 5. decembra (TASR) - Futbalista Luis Diaz z Bayernu Mníchov bude za faul na Achrafa Hakimiho z Paríža Saint-Germain vo 4. kole Ligy majstrov mimo hru už len v jednom zápase. Útočník Bavorov pôvodne dostal za tento zákrok, po ktorom videl červenú kartu, stopku na tri duely. Európska futbalová únia (UEFA) mu však zmiernila trest po jeho odvolaní.
Diaz tak vynechá utorkový domáci zápas LM proti Sportingu Lisabon, ale proti belgickému Unionu Saint-Gilloise budúci mesiac už bude môcť nastúpiť. Po treste nehral prvý raz v uplynulom kole na pôde Arsenalu Londýn.
