Diego Alonso je nový tréner FC Sevilla

Sevilla 10. októbra (TASR) - Novým trénerom španielskeho futbalového klubu FC Sevilla sa stal Diego Alonso. Na poste nahradil Joseho Luisa Mendilibara, ktorý skončil po neúspešnom vstupe do nového ročníka La Ligy.



Štyridsaťosemročný Uruguajčan podpísal kontrakt do konca prebiehajúceho ročníka. Pre Alonsa je to prvá trénerská zastávka v Európe. Naposledy viedol národný tím rodnej krajiny, predtým trénoval Inter Miami, mexické tímy Monterrey a Pachuca a pôsobil aj v Paraguaji.



Andalúzania sú s ôsmimi bodmi na 14. mieste tabuľky. Mendilibar sa ujal svojej funkcie v marci a v máji vyhral so Sevillou Európsku ligu UEFA.