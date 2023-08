Diego Costa sa vracia do rodnej Brazílie, podpísal zmluvu s Botafogom

Rio de Janeiro 13. augusta (TASR) - Bývalý španielsky futbalový reprezentant Diego Costa sa vracia do rodnej Brazílie. Podľa BBC podpísal ako voľný hráč zmluvu do konca roka s lídrom ligovej tabuľky Botafogom.



Tridsaťštyriročný útočník má na hrote útoku nahradiť najlepšieho strelca brazílskej ligy Tiquinha Soaresa, ktorý minulý týždeň utrpel zranenie kolena. Costa odohral uplynulú sezónu vo Wolverhamptone, v minulosti pôsobil aj v FC Chelsea, s ktorou získal dva tituly v anglickej Premier League. Dvakrát vyhral španielsku ligu v drese Atletica Madrid, triumfoval s ním aj v Európskej lige a postúpil do finále Ligy majstrov.



Costa sa narodil v Brazílii a reprezentoval ju aj v dvoch zápasoch, no v tamojšej najvyššej súťaži pôsobil len krátko. V rokoch 2021-2022 nastupoval niekoľko mesiacov za Atletico Mineiro. V Botafogu ho bude viesť bývalý kouč Wolves Bruno Lage. Costa odohral za španielsky národný tím 24 stretnutí a dal desať gólov.