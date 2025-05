Dier po sezóne opustí Bayern, jeho kroky smerujú do AS Monaco

Mníchov 11. mája (TASR) - Anglický futbalový obranca Eric Dier po sezóne posilní účastníka francúzskej Ligue 1 AS Monaco. Opúšťa tak úradujúceho nemeckého majstra Bayern Mníchov, s ktorým získal prvú klubovú trofej vo svojej kariére.



Rozhodnutie ešte nie je oficiálne, vedenie Bavorov však údajne nedokázalo Angličanovi garantovať miesto v základnej zostave. „Kniežatá“, ktoré v sobotu potvrdili svoju účasť v nasledujúcom ročníku Ligy majstrov, podľa neho vyvinuli najväčšiu snahu spomedzi všetkých záujemcov o jeho služby. „Bol to klub, s ktorým som absolvoval najlepšie rozhovory. Naozaj som z nich mal pocit, že chcú aby som prišiel, urobili pre to všetko,“ povedal Angličan podľa agentúry DPA po poslednom domácom zápase sezóny proti Borussi Mönchengladbach.



Bavorov posilnil len v januári minulého roka, no napriek tomu sa pred domácim duelom dočkal oficiálnej rozlúčky. „Som veľmi vďačný za toto gesto, ale aj celkovo za spôsob akým sa o mňa klub staral.“