Dier v lete odíde z Bayernu, mal by zamieriť do AS Monaco

Mníchov 2. mája (TASR) - Anglický futbalový reprezentant Eric Dier odíde v lete z Bayernu Mníchov a podľa medializovaných informácií sa stane jeho novým pôsobiskom AS Monaco. Športový riaditeľ aktuálneho lídra nemeckej Bundesligy Christoph Freund informoval, že 31-ročný obranca sa rozhodol nevyužiť ponuku na nový kontrakt.



Dier prišiel do bavorského veľkoklubu v januári 2024 z Tottenhamu Hotspur, v tomto ročníku zasiahol do 25 stretnutí. „S Ericom sme diskutovali o novom kontrakte. Povedal nám však, že nechce pokračovať a odíde od nás. Verím, že s nami zakončí svoje pôsobenie ziskom prvého titulu,“ uviedol Freund na jeho adresu.



Podľa športového riaditeľa Bayernu klub ponúkol Dierovi zmluvu na ďalšie dve sezóny, ale agentúra DPA informuje o ponuke na tri roky od Monaka a lukratívnejší plat. Jediným otáznikom aktuálne je, či Angličan pomôže súčasnému zamestnávateľovi na letných majstrovstvách sveta klubov v USA.