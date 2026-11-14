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Digard na konci októbra skončil v Le Havre, teraz povedie Racing Lens
Druhý najlepší tím uplynulej sezóny zažil minulý týždeň v stredu zahanbujúcu domácu prehru 1:9 v Lige majstrov s talianskym Comom.
Autor TASR
Lens 14. novembra (TASR) - Francúzsky futbalový tréner Didier Digard si dva týždne po konci na lavičke posledného tímu Ligue 1 Le Havre našiel nový klub. Od soboty je trénerom ďalšieho francúzskeho tímu Racing Lens, ktorý prehral päť z desiatich ligových zápasov a patrí mu 11. miesto. Podľa klubového webu podpísal zmluvu do júna 2028.
Druhý najlepší tím uplynulej sezóny zažil minulý týždeň v stredu zahanbujúcu domácu prehru 1:9 v Lige majstrov s talianskym Comom. Počas víkendu následne podľahol Marseille a to stálo Yannicka Cahuzaca miesto menej ako dva mesiace po tom, čo v septembri nahradil bývalého trénera Eintrachtu Frankfurt Dina Toppmöllera. Ten prekvapujúco opustil post už po štyroch ligových kolách.
V piatok klub uviedol, že počas celého týždňa viedol rokovania s „rôznymi kandidátmi“. Digard prevzal v roku 2024 trénerskú pozíciu v Le Havre po pôsobení na lavičke Nice. Napriek obmedzeným zdrojom udržal tím z Normandie počas dvoch sezón v najvyššej súťaži, no na konci októbra ho odvolali. Klub sa totiž po katastrofálnom vstupe do sezóny nachádza na samom dne tabuľky. Opustil ho aj prezident Michel Roussier a priaznivci vyzvali amerických vlastníkov aby z klubu odišli.
Druhý najlepší tím uplynulej sezóny zažil minulý týždeň v stredu zahanbujúcu domácu prehru 1:9 v Lige majstrov s talianskym Comom. Počas víkendu následne podľahol Marseille a to stálo Yannicka Cahuzaca miesto menej ako dva mesiace po tom, čo v septembri nahradil bývalého trénera Eintrachtu Frankfurt Dina Toppmöllera. Ten prekvapujúco opustil post už po štyroch ligových kolách.
V piatok klub uviedol, že počas celého týždňa viedol rokovania s „rôznymi kandidátmi“. Digard prevzal v roku 2024 trénerskú pozíciu v Le Havre po pôsobení na lavičke Nice. Napriek obmedzeným zdrojom udržal tím z Normandie počas dvoch sezón v najvyššej súťaži, no na konci októbra ho odvolali. Klub sa totiž po katastrofálnom vstupe do sezóny nachádza na samom dne tabuľky. Opustil ho aj prezident Michel Roussier a priaznivci vyzvali amerických vlastníkov aby z klubu odišli.