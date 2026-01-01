< sekcia Šport
Digginsová ovládla stíhačku a mieri za triumfom na Tour de Ski
Digginsová nadviazala na víťazstvo v predchádzajúcej etape, vo všetkých štyroch neskončila horšie ako štvrtá.
Autor TASR
Dobbiaco 1. januára (TASR) - Americká bežkyňa na lyžiach Jessica Digginsová suverénnym spôsobom triumfovala vo štvrtkovej 4. etape Tour de Ski. V stíhacích pretekoch klasickou technikou na 20 km v talianskom Dobbiacu za ňou o 1:35,2 min zaostala druhá Švédka Moa Ilarová, ktorá o tri desatiny predstihla tretiu Rakúšanku Teresu Stadloberovú.
Digginsová sa výrazne priblížila k celkovému prvenstvu, k čomu prispel aj fakt, že druhá v poradí po 3. etape a víťazka desiatky klasicky s intervalovým štartom Nórka Astrid Slindová na štart nenastúpila pre chorobu. Američanka tak vyrazila na trať za ideálnych podmienok v slnečnom a mrazivom počasí s náskokom jednej minúty pred Ilarovou a dokázala ho ešte zveľadiť. Švédska primárne šprintérka sa sústredila na boj o druhé miesto so skúsenou vytrvalkyňou Stadloberovou a na cieľovej rovinke ju dokázala zdolať.
Digginsová nadviazala na víťazstvo v predchádzajúcej etape, vo všetkých štyroch neskončila horšie ako štvrtá. V sezóne zaznamenala tretie víťazstvo a upevnila si vedúcu pozíciu aj v boji o veľký krištáľový glóbus.
