Digginsová po sezóne ukončí kariéru

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Na ZOH 2018 v Pjongčangu získala spolu s krajankou Kikkan Randallovou zlato v tímšprinte dvojíc.

Autor TASR
Lake Placid 19. novembra (TASR) - Americká bežkyňa na lyžiach Jessie Digginsová po sezóne ukončí aktívnu kariéru. Obhajkyňa veľkého glóbusu za celkové prvenstvo vo Svetovom pohári to oznámila na svojom instagrame. Digginsová má na konte 29 víťazstiev v prestížnom seriáli a tri olympijské medaily.

Na ZOH 2018 v Pjongčangu získala spolu s krajankou Kikkan Randallovou zlato v tímšprinte dvojíc. „Nebude ľahké rozlúčiť sa so športom, ktorý tak milujem. V srdci však cítim, že je to správne rozhodnutie. Som pripravená začať novú kapitolu. Do poslednej sezóny, ktorá vyvrcholí v Lake Placid, však dám všetko," zdôraznila 34-ročná Digginsová.
