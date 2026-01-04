< sekcia Šport
Digginsová sa tretíkrát tešila z triumfu na Tour de Ski
V cieli mala manko 8,8 sekundy na Karoline Simpsonovú-Larsenovú z Nórska.
Autor TASR
Val di Fiemme 4. januára (TASR) - Americká bežkyňa na lyžiach Jessica Digginsová sa tretíkrát v kariére tešila z triumfu na prestížnej Tour de Ski. Spečatila ho druhou priečkou v záverečnej šiestej etape vo Val di Fiemme, pretekoch na 10,6 km s hromadným štartom voľne a prudkým stúpaním na zjazdovke Olimpia v Alpe Cermis. V cieli mala manko 8,8 sekundy na Karoline Simpsonovú-Larsenovú z Nórska. Tretia skončila ďalšia nórska reprezentantka Heidi Wengová (+14,4).
Digginsová vo svojej rozlúčkovej sezóne nadviazala na prvenstvá na Tour z rokov 2021 a 2024 a v historickej tabuľke sa po jubilejnom 20. ročníku osamostatnila na tretej priečke. Pred ňou sú so štyrmi celkovými víťazstvami na TdS iba Poľka Justyna Kowalczyková (2010, 2011, 2012, 2013) a Nórka Therese Johaugová (2014, 2016, 2020, 2025). Víťazi mužskej i ženskej kategórie na Tour de Ski, ktorá sa tentoraz išla v dvoch talianskych strediskách, získali prémiu 80.000 eur.
Američanka mala pred vyvrcholením Tour sľubný viac ako minútový náskok na čele celkovej klasifikácie a v poslednej etape ho ešte výrazne navýšila. Pred Rakúšankou Teresou Stadloberovou, štvrtou v nedeľňajších pretekoch, mala napokon v súhrnnom čase k dobru až 2:17 min.
Prehľad doterajších víťaziek Tour de Ski
2006/07: Virpi Kuitunenová (Fín.)
2007/08: Charlotte Kallová (Švéd.)
2008/09: Virpi Kuitunenová (Fín.)
2009/10: Justyna Kowalczyková (Poľ.)
2010/11: Justyna Kowalczyková (Poľ.)
2011/12: Justyna Kowalczyková (Poľ.)
2012/13: Justyna Kowalczyková (Poľ.)
2013/14: Therese Johaugová (Nór.)
2014/15: Marit Björgenová (Nór.)
2015/16: Therese Johaugová (Nór.)
2016/17: Heidi Wengová (Nór.)
2017/18: Heidi Wengová (Nór.)
2018/19: Ingvild Flugstad Östbergová (Nór.)
2019/20: Therese Johaugová (Nór.)
2020/21: Jessie Digginsová (USA)
2021/22: Natalja Neprjajevová (Rus.)
2022/23: Frida Karlssonová (Švéd.)
2023/24: Jessica Digginsová (USA)
2024/25: Therese Johaugová (Nór.)
2025/26: Jessica Digginsová (USA)
Digginsová vo svojej rozlúčkovej sezóne nadviazala na prvenstvá na Tour z rokov 2021 a 2024 a v historickej tabuľke sa po jubilejnom 20. ročníku osamostatnila na tretej priečke. Pred ňou sú so štyrmi celkovými víťazstvami na TdS iba Poľka Justyna Kowalczyková (2010, 2011, 2012, 2013) a Nórka Therese Johaugová (2014, 2016, 2020, 2025). Víťazi mužskej i ženskej kategórie na Tour de Ski, ktorá sa tentoraz išla v dvoch talianskych strediskách, získali prémiu 80.000 eur.
Američanka mala pred vyvrcholením Tour sľubný viac ako minútový náskok na čele celkovej klasifikácie a v poslednej etape ho ešte výrazne navýšila. Pred Rakúšankou Teresou Stadloberovou, štvrtou v nedeľňajších pretekoch, mala napokon v súhrnnom čase k dobru až 2:17 min.
Prehľad doterajších víťaziek Tour de Ski
2006/07: Virpi Kuitunenová (Fín.)
2007/08: Charlotte Kallová (Švéd.)
2008/09: Virpi Kuitunenová (Fín.)
2009/10: Justyna Kowalczyková (Poľ.)
2010/11: Justyna Kowalczyková (Poľ.)
2011/12: Justyna Kowalczyková (Poľ.)
2012/13: Justyna Kowalczyková (Poľ.)
2013/14: Therese Johaugová (Nór.)
2014/15: Marit Björgenová (Nór.)
2015/16: Therese Johaugová (Nór.)
2016/17: Heidi Wengová (Nór.)
2017/18: Heidi Wengová (Nór.)
2018/19: Ingvild Flugstad Östbergová (Nór.)
2019/20: Therese Johaugová (Nór.)
2020/21: Jessie Digginsová (USA)
2021/22: Natalja Neprjajevová (Rus.)
2022/23: Frida Karlssonová (Švéd.)
2023/24: Jessica Digginsová (USA)
2024/25: Therese Johaugová (Nór.)
2025/26: Jessica Digginsová (USA)