Digiacinta suspendovali na jeden duel pre zákrok na Fehérváryho
Autor TASR
Miláno 14. februára (TASR) - Disciplinárna komisia ZOH 2026 udelila talianskemu hokejistovi Cristianovi Digiacintovi trest zastavenia činnosti na jeden zápas za incident zahŕňajúci nedovolený zákrok na hlavu alebo krk súpera. Išlo o faul v piatkovom zápase so Slovenskom (2:3), za ktorý dostal 30-ročný útočník v rámci stretnutia dvojminútový trest. Informovala o tom oficiálna webstránka Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF).
K incidentu došlo v deviatej minúte druhej tretiny a bol v rozpore s pravidlom IIHF č. 48 (Nedovolený zákrok na hlavu alebo krk). Videozáznam ukazuje, že Digiacinto zasahuje Fehérváryho tak, že hlavným bodom kontaktu je hlava. Komisia dospela k záveru, že tomuto kontaktu sa dalo vyhnúť a že hráč musí zvoliť taký uhol nájazdu, ktorý mu umožní vykonať dovolený bodyček. Hoci komisia uznala, že Digiacinto úmyselne necielil na hlavu súpera, zvolil nevhodný uhol nájazdu pri zákroku, ktorý viedol k priamemu kontaktu s hlavou Fehérváryho. Tým ohrozil súpera a porušil oficiálne pravidlo č. 48.
Disciplinárna komisia rozhodla, že hráč si odpyká trest zastavenia činnosti na jeden zápas, konkrétne v stretnutí s Fínskom, ktoré je na programe v sobotu 14. februára o 16.40 h.
