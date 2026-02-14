Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Digiacinta suspendovali na jeden duel pre zákrok na Fehérváryho

Švéd Adrian Kempe (19), vľavo, bojuje s Talianom Cristianom Digiacinto (36) počas zápasu predkola mužského hokejového turnaja medzi Talianskom a Švédskom na Zimných olympijských hrách 2026 v Miláne, Taliansko, v stredu 11. februára 2026. Foto: TASR/AP

K incidentu došlo v deviatej minúte druhej tretiny a bol v rozpore s pravidlom IIHF č. 48 (Nedovolený zákrok na hlavu alebo krk).

Autor TASR
Miláno 14. februára (TASR) - Disciplinárna komisia ZOH 2026 udelila talianskemu hokejistovi Cristianovi Digiacintovi trest zastavenia činnosti na jeden zápas za incident zahŕňajúci nedovolený zákrok na hlavu alebo krk súpera. Išlo o faul v piatkovom zápase so Slovenskom (2:3), za ktorý dostal 30-ročný útočník v rámci stretnutia dvojminútový trest. Informovala o tom oficiálna webstránka Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF).

K incidentu došlo v deviatej minúte druhej tretiny a bol v rozpore s pravidlom IIHF č. 48 (Nedovolený zákrok na hlavu alebo krk). Videozáznam ukazuje, že Digiacinto zasahuje Fehérváryho tak, že hlavným bodom kontaktu je hlava. Komisia dospela k záveru, že tomuto kontaktu sa dalo vyhnúť a že hráč musí zvoliť taký uhol nájazdu, ktorý mu umožní vykonať dovolený bodyček. Hoci komisia uznala, že Digiacinto úmyselne necielil na hlavu súpera, zvolil nevhodný uhol nájazdu pri zákroku, ktorý viedol k priamemu kontaktu s hlavou Fehérváryho. Tým ohrozil súpera a porušil oficiálne pravidlo č. 48.

Disciplinárna komisia rozhodla, že hráč si odpyká trest zastavenia činnosti na jeden zápas, konkrétne v stretnutí s Fínskom, ktoré je na programe v sobotu 14. februára o 16.40 h.
