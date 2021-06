Digne má svalové zranenie, možno vynechá zvyšok šampionátu

Budapešť 24. júna (TASR) - Tréner francúzskej futbalovej reprezentácie Didier Deschamps má pred osemfinále EURO 2020 proti Švajčiarsku starosti so zložením obrany. Lucas Digne utrpel v stredajšom dueli F-skupiny proti Portugalsku (2:2) svalové zranenie a hrozí, že vynechá zvyšok šampionátu. Zdravotné problémy má aj Lucas Hernandez.



Digne nastúpil v zápase s Portugalskom do druhého polčasu namiesto Hernandeza, no už po šiestich minútach ho musel Deschamps vystriedať. "Lucasa Digneho začal bolieť stehenný sval. Uvidíme, čo ukážu najbližšie dni, no mám obavy, že môže prísť o zvyšok turnaja. Bola by to pre nás veľká komplikácia. Lucas Hernandez mal drobné problémy s kolenom, navyše dostal žltú kartu, preto som nechcel riskovať a po polčase som ho stiahol z ihriska," citovala slová Deschampsa agentúra DPA.