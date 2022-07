Dikácz piaty v polohovke na 400 m v slovenskom juniorskom rekorde

Otopeni 8. júla (TASR) - Slovenský plavec Bence Dikácz obsadil 5. miesto vo finále na 400 metrov polohové preteky na ME juniorov v Rumunsku. Časom 4:22,54 min zlepšil národný rekord v juniorskej kategórii, na medailu mu chýbalo 32 stotín sekundy. Triumfoval Poliak Michal Piela (4:20,50).



"Som veľmi spokojný s časom, konečne sa mi podarilo zaplávať osobný rekord ráno a teraz o štyri sekundy. Škoda, že sa mi to nepodarilo vytiahnuť na tretie miesto, ale podľa mňa aj piate miesto na ME je slušné. Slabšiu chvíľku som ani nemal, takú silnejšiu možno na prsiach, tam som si to udržal a kraula som sa snažil ešte zrýchliť," povedal krátko po pretekoch junior roka 2021 pre Slovenskú plaveckú federáciu (SPF).