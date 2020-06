Dimitrov mal po turnaji Adria Cup v Zadare pozitívny test na Covid-19

Zadar 21. júna (TASR) - Bulharský tenista Grigor Dimitrov mal pozitívny test na nový koronavírus. Devätnásty hráč sveta odstúpil v sobotu z druhého exhibičného turnaja Adria Cup v chorvátskom Zadare, ktorý usporiadal Srb Novak Djokovič, pre zdravotné problémy. Na instagrame priznal, že vyšetrenie podstúpil po návrate domov do Monaka.



Dimitrov hral v sobotu proti domácemu Bornovi Čoričovi. "Chcem sa uistiť, že každý, kto so mnou prišiel do kontaktu, absolvuje test. Teraz som doma a zotavujem sa. Ospravedlňujem sa všetkým, ktorým som mohol spôsobiť ťažkosti. Ďakujem za podporu a zostaňte zdraví," citoval Dimitrova portál BBC.



Bulhar sa predstavil aj na minulotýždňovom prvom Djokovičovom podujatí v Belehrade. V srbskej metropole navštívilo turnaj štyritisíc fanúšikov a v Zadare prišlo tiež niekoľko tisíc. Finále medzi Djokovičom a Rusom Andrejom Rubľovom zrušili v dôsledku ochorenia jedného z účastníkov. "Práve sme sa dozvedeli, že Grigor Dimitrov mal pozitívny test na koronavírus. Musíme preto zrušiť finále turnaja v Zadare," uviedol riaditeľ podujatia Goran Ivaniševič pre portál eurosport.com.