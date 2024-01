Nadal zdolal Kublera a postúpil do štvrťfinále turnaja ATP v Brisbane

dvojhra - 2. kolo:



Rafael Nadal (Šp.) - Jason Kubler (Austr.) 6:1, 6:2

Rinky Hijikata (Austr.) - Tomáš Macháč (ČR) 5:7, 6:2, 7:6 (4)

Grigor Dimitrov (Bul.-2) - Daniel Altmaier (Nem.) 6:1, 6:2

Jordan Thompson (Aus.) - Ugo Humbert (Fr.-4) bez boja

Brisbane 4. januára (TASR) - Španiel Rafael Nadal úspešne zvládol aj druhý zápas vo dvojhre po návrate na tenisové dvorce. Na turnaji ATP v austrálskom Brisbane zdolal v 2. kole domáce hráča Jasona Kublera 6:1 a 6:2.Dvadsaťdvanásobný grandslamový šampión v prvom kole zvíťazil nad Dominicom Thiemom z Rakúska 7:5, 6:1. Pre tridsaťsedemročného hráča to bol prvý zápas vo dvojhre od minuloročnej prehry v druhom kole na Australian Open, pričom podstúpil dve operácie bedrového kĺbu. Dlhé prestávka vyvolala obavy, že by sa jeho kariéra mohla skončiť, ale Španiel tento týždeň uviedol, že je odhodlaný vrátiť sa v novej sezóne. Pripustil však, že existuje vysoké percento, že to bude jeho posledná sezóna v kariére. Nechal si však ´pootvorené dvere´ a uviedol, že "bude dôležité, čo telo vydrží." V ďalšej fáze ho čaká opäť domáci hráč Jordan Thompson. Austrálčan postúpil bez boja, keď jeho súper a štvrtý nasadený Ugo Humbert z Francúzska nenastúpil pre chorobu.Do štvrťfinále sa prebojoval aj Bulhar Grigor Dimitrov. V pozícii nasadenej dvojky zdolal v druhom kole Nemca Daniela Altmaiera hladko 6:1, 6:2. Ďalej nastúpi proti domácemu Rinky Hijikatovi, ktorý zvíťazil nad Čechom Tomášom Macháčom 5:7, 6:2, 7:6 (4).