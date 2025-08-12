Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Dimitrov sa odhlásil z US Open pre zranenie prsného svalu

Na archívnej snímke zo 7. júla 2025 zranený bulharský tenista Grigor Dimitrov reaguje počas zápasu 4. kola mužskej dvojhry proti svetovej jednotke Jannikovi Sinnerovi z Talianska na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. Foto: TASR/AP

Tridsaťštyriročný Bulhar viedol v All England Clube nad neskorším víťazom Jannikom Sinnerom už 2:0 na sety, napokon musel skrečovať.

Autor TASR
New York 12. augusta (TASR) - Bulharský tenista Grigor Dimitrov sa nepredstaví na grandslamovom turnaji US Open. Dvadsiaty prvý hráč svetového rebríčka ATP sa odhlásil zo záverečného grandslamu sezóny po tom, čo sa nedokázal zotaviť zo zranenia prsného svalu, ktoré utrpel v júli v osemfinále Wimbledonu.

Tridsaťštyriročný Bulhar viedol v All England Clube nad neskorším víťazom Jannikom Sinnerom už 2:0 na sety, napokon musel skrečovať. Dimitrova nahradí v hlavnej fáze turnaja Čiľan Alejandro Tabilo. Informovala agentúra AP.
