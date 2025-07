Dimun sa vrátil do Košíc, s klubom podpísal trojročnú zmluvu

Košice 3. júla (TASR) - Slovenský futbalista Milan Dimun podpísal trojročnú zmluvu s Košicami. Dvadsaťdeväťročný defenzívny stredopoliar sa po deviatich rokoch vracia do rodného mesta a stal sa šiestou letnou posilou účastníka Niké ligy. Klub o tom informoval na svojom webe fckosice.sk



„Sme veľmi radi, že k nám prichádza Milan Dimun. Je to veľmi skúsený hráč. Nielen čo sa týka športovej stránky, ale určite aj ako človek a osobnosť. Je vysoko pravdepodobné, že to bude náš nový líder kabíny. A na to sa veľmi tešíme. Zároveň sme veľmi radi, že tohto košického odchovanca môžeme privítať doma. Vracia sa osobnosť, ktorá nám môže veľmi pomôcť,“ vyjadril sa športový riaditeľ košického FC Marek Sapara. Celkovo má stredopoliar na konte 120 ligových štartov v najvyššej slovenskej súťaži a v nich 6 gólov.



Dimun prešiel všetkými mládežníckymi kategóriami v Košiciach a už ako tínedžer si pripísal prvé štarty medzi seniormi. V roku 2016 zamieril do poľskej Ekstraklasy, kde odohral päť sezón v tíme Cracovie Krakov. Od roku 2021 pôsobil v Dunajskej Strede, za ktorú odohral ďalšie štyri sezóny v Niké lige, Slovenskom pohári i európskych pohároch. Aj v jeho prípade zohrala pri prestupe kľúčovú úlohu známa fráza „cherchez le femme“, ktorá v doslovnom preklade z francúzštiny znamená „za všetkým hľadaj ženu“. „Áno, moja už pani manželka Natália zohrala v mojom návrate veľkú úlohu. Určite som sa však chcel vrátiť aj ja, pretože som si vždy vravel, že košický dres ešte chcem obliekať. Teraz prišla ponuka, dohodli sme sa a som rád, že som znovu doma,“ prezradil Milan Dimun, ktorý minulý mesiac oženil práve v Košiciach.