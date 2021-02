Dinamo Bukurešť vyhralo nad Tatranom Prešov 32:30

EL - B-skupina, dohrávka 3. kola:



Dinamo Bukurešť - Tatran Prešov 32:30 (16:15)



Najviac gólov Dinama: Ghinoea 8, Kuduz a Shebib po 7, zostava a góly Tatrana: Čupryna, Colodeti - Pacheco 7, Hernandez 6, Carapkin 5, Rábek 4, Santos 4, Michalka 3, Grzentič 1, Fech, Rečičár. Rozhodovali: Sekulič, Jovandič (obaja Srb.), TH: 3/3 - 4/3, vylúčení: 4:2.

Priebežná tabuľka B-skupiny:



1. Füchse Berlín 6 4 2 0 184:162 10



2. Kristianstad 8 5 0 3 217:219 10



3. Nimes 7 4 1 2 195:180 9



4. Sporting CP 6 3 0 3 157:154 6



5. Dinamo Bukurešť 7 2 1 4 191:203 5



6. TATRAN PREŠOV 8 1 0 7 191:227 2

Bukurešť 19. februára (TASR) - Hádzanári Tatrana Prešov prehrali vo svojom ôsmom zápase v B-skupine Európskej ligy na palubovke Dinama Bukurešť 30:32. S dvomi bodmi za utorňajšie víťazstvo nad Sportingom Lisabon sú naďalej na poslednom 6. mieste tabuľky. V EL odohrajú najbližší zápas v utorok 23. februára doma proti Füchse Berlín.Prešovčania mali sľubný štart do zápasu, ale od stavu 2:3 dovolili domácim odskočiť na tri góly - 7:4. Neskôr prehrávali aj o päť (10:5), no ešte v prvom polčase zlepšili defenzívu i úspešnosť streľby a prvopolčasové manko stiahli gólmi Hernandeza a Rábeka na jeden gól - 16:15.V úvode druhého dejstva síce dvakrát vyrovnali, no domáci v ňom ťažili aj zo širšieho kádra. Prešovčania sa nevzdali, vyrovnali na 27:27 aj 29:29, no záver patril Dinamu, ktoré nedovolilo drámu.