Brazília odvolala Diniza z postu trénera, nahradiť by ho mohol Dorival

Brasília 6. januára (TASR) - Futbalistov Brazílie už nebude ďalej trénovať Fernando Diniz. Vedenie Brazílskej futbalovej federácie (CBF) ho odvolalo z funkcie. Brazílii patrí v juhoamerickej kvalifikácii MS 2026 šiesta priečka, ktorá ako posledná zaručuje priamy postup.



Štyridsaťdeväťročný kouč, ktorý zároveň trénuje aj Fluminense, prevzal "kanárikov" v júli. Jeho status mal byť dočasný na jeden rok, vedenie CBF sa snažilo prilákať Carla Ancelottiho, no ten napokon predĺžil zmluvu s Realom Madrid. Osudným sa Dinizovi stali tri prehry v sérii, keď nestačil s tímom ani na rivala z Argentíny. Rozhodnutie o jeho odvolaní prišlo deň po tom, čo brazílsky najvyšší súd nariadil dosadenie Ednalda Rodriguesa späť do pozície prezidenta CBF. Rodriguesovu voľbu označil 7. decembra nižší súd za neplatnú pre nezrovnalosti. S verdiktom však nesúhlasila Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) a ani Juhoamerická futbalová konfederácia (CONMEBOL) a Brazílii hrozila suspendácia pre zasahovanie štátnych orgánov do činnosti futbalovej federácie.



"Selecao" by teraz podľa brazílskych médií mohol prevziať Dorival Junior, súčasný kouč FC Sao Paulo. Správu priniesla AFP.