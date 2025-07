Diouf najdrahším hráčom českej ligy, zo Slavie ide do West Hamu

Londýn 13. júla (TASR) - Senegalský futbalista El Hadji Malick Diouf sa stal historicky najdrahším hráčom českej najvyššej súťaže. Reprezentačný obranca opúšťa Slaviu Praha, za približne 22 miliónov eur odchádza do anglickej Premier League do West Hamu United.



Odchod 20-ročného Dioufa po dlhých rokovaniach potvrdil športový riaditeľ Slavie Jiří Bílek. Konečná suma by sa mohla navýšiť o ďalšie bonusy, čím sa jednoznačne stanovil nový rekord v českej lige. Diouf ešte musí absolvovať zdravotnú prehliadku, v minulosti mal o jeho služby záujem mimo iného Crystal Palace.



Pre Slaviu je to štvrtý veľký prestup do Premier League, Tomáš Souček a Vladimír Coufal sa vybrali na rovnakú adresu pred piatimi rokmi. A v januári odišiel brankár Antonín Kinský do Tottenhamu. Diouf pôsobil v Slavii rok a pol, v 50 zápasoch zaznamenal deväť gólov. Informoval portál idnes.cz.