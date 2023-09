Disciplinárna komisia odpustila Davidovičovi zvyšok 8-mesačného trestu

Prešov 19. septembra (TASR) - Disciplinárna komisia Slovenského zväzu hádzanej (DK SZH) odpustila Markovi Davidovičovi z Tatranu Prešov zvyšok jeho 8-mesačného trestu, ktorý dostal za incident s Gabrielom Vadkertim. Stalo sa tak krátko po tom, čo vedenie Tatranu avizovalo podanie trestného oznámenia na členov DK SZH.



"V prípade Davidoviča sa nejedná o osobu, ktorá by sa opakovanie dopúšťala disciplinárnych previnení. V tomto prípade išlo o ojedinelý priestupok," citoval z vyhlásenia komisie web Tatrana Prešov.



Bosniansky reprezentant dostal trest za incident z 20. kola minuloročnej Niké hanball extraligy. V deviatej minúte zápasu medzi Tatranom Prešov a Štartom Nové Zámky došlo k roztržke Davidoviča s hosťujúcim Vadkertim, ktorý nešetrným zákrokom zasiahol spojkového hráča do tváre. Ten sa zachoval nešportovo a chytil Vadkertiho pod krk. Novozámčan neutrpel žiadnu zdravotnú ujmu, naopak hráč Prešova odišiel z nemocnice so šestnástimi stehmi.