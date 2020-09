Disciplinárna komisia rozhodne o trestoch z duelu PSG - OM v stredu

Paríž 14. septembra (TASR) - O trestoch pre vylúčených futbalistov z nedeľňajšieho zápasu francúzskej Ligue 1 medzi obhajcom Parížom St. Germain a Olympique Marseille (0:1) sa rozhodne v stredu. Potvrdilo to pre agentúru AP vedenie francúzskej ligy (LFP).



Disciplinárna komisia bude riešiť incidenty v súboji, ktoré vyvrcholili v nadstavenom čase, keď prišlo ku konfliktu a rozhodca vylúčil päť hráčov. Z PSG Neymara, Layvina Kurzawu a Leandra Paredesa, z Marseille Jordana Amaviho a Benedetta.



Brazílčan Neymar dostal červenú v 90.+9 minúte po tom, čo VAR odhalil, že dlaňou udrel Alvara Gonzaleza do zadnej časti hlavy. Ako schádzal z ihriska, odkázal rozhodcom, že tak spravil po rasistickej urážke. Po zápase uviedol v rozhorčených príspevkoch na twitteri, že španielsky obranca ho za pomoci vulgárneho prívlastku nazval opicou. Disciplinárka bude prešetrovať obvinenie z rasizmu voči Gonzalesovi, v takomto prípade môže udeliť trest až do výšky desiatich zápasov.