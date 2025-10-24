Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Disciplinárna komisia SFZ udelila Mikovičovi dvojtýždňový dištanc

Na snímke hráč Trnavy Martin Mikovič. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Mikovič uvidel červenú kartu v nadstavení prvého polčasu, keď zasiahol rukou do tváre Cesara Blackmana. Svojmu tímu bude s určitosťou chýbať v nedeľu v Ružomberku a o tri dni neskôr proti Košiciam.

Bratislava 24. októbra (TASR) - Disciplinárna komisia Slovenského futbalového zväzu (DK SFZ) rozhodla o dvojtýždňovom dištanci pre Martina Mikoviča. Kľúčový hráč Spartaka Trnava inkasoval v sobotnom ligovom derby so Slovanom Bratislava (0:2) červenú kartu a jeho trest platí od 19. októbra.

Mikovič uvidel červenú kartu v nadstavení prvého polčasu, keď zasiahol rukou do tváre Cesara Blackmana. Svojmu tímu bude s určitosťou chýbať v nedeľu v Ružomberku a o tri dni neskôr proti Košiciam. Tridsaťpäťročný obranca by mal byť k dispozícii 2. novembra proti Trenčínu.
