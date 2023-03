Disciplinárna komisia SFZ udelila Struhárovi trest na jeden zápas

Bratislava 31. marca (TASR) - Disciplinárna komisia Slovenského futbalového zväzu (DK SFZ) udelila trénerovi MFK Ružomberok Petrovi Struhárovi trest na jeden súťažný zápas. Sobotňajší duel 3. kola nadstavbovej časti Fortuna ligy na ihrisku Michaloviec (15.00 h) tak bude sledovať iba z tribúny.



Struhár priznal, že pred stretnutím 2. kola nadstavbovej časti FL v skupine o udržanie sa proti Zlatým Moravciam telefonoval svojmu hráčovi Timotejovi Múdremu. Ten v tejto sezóne hosťuje práve vo ViOne. "Po dôslednom vyhodnotení všetkých okolností tohto telefonického rozhovoru dospela DK SFZ k záveru o jeho škodlivosti a zároveň spôsobilosti potencionálne narušiť dôveru futbalovej verejnosti v nestranný a objektívny priebeh daného stretnutia. Napriek skutočnosti, že Petrovi Struhárovi nebolo preukázané konanie, ktoré by priamo smerovalo k ovplyvneniu či nátlaku na hráča súpera, DK SFZ toto jeho konanie vyhodnotila ako nežiaduce, v rozpore so základnými zásadami športovej etiky a minimálne spôsobilé vzbudiť pochybnosti o regulárnosti priebehu stretnutia. Z uvedeného dôvodu považujeme pozastavenie výkonu funkcie na jedno stretnutie za adekvátnu reakciu na dané previnenie s apelom, aby sa všetci zainteresovaní vyhýbali akémukoľvek konaniu, ktorým by bolo možné spochybniť dosiahnuté výsledky a priebeh súťaže," píše sa v komuniké zo zasadnutia DK, ktoré zverejnil web SFZ.



Okrem toho disciplinárka riešila aj podnet Asociácie rozhodcov SR voči trénerovi Vladimírovi Goffovi v súvislosti s jeho vyjadreniami týkajúcimi sa okolností stretnutia Dukla Banská Bystrica - DAC 1904 Dunajská Streda. "V priebehu disciplinárneho konania p. Goffa adresoval svoje vysvetľujúce a ospravedlňujúce vyjadrenie tak Asociácii rozhodcov SR ako aj DK SFZ. Aj vzhľadom na uvedené sa DK SFZ rozhodla v tomto prípade upustiť od potrestania, nakoľko má za to, že samotné prerokovanie veci postačuje na dosiahnutie účelu disciplinárneho konania," uviedla DK SFZ.