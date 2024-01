Disciplinárna komisia uložila klubom Tipos extraligy viacero pokút

Bratislava 5. januára (TASR) - Disciplinárna komisia Slovenského zväzu ľadového hokeja (DK SZĽH) uložila klubom Tipos extraligy viacero pokút za vulgárne pokriky svojich fanúšikov. Okrem finančných trestov uložila klubu HK Nitra povinnosť odohrať jeden súťažný zápas bez prítomnosti divákov vo vymedzenej časti štadióna, a to v časti na státie pri vchode do sektor A2, situovanej nad trestnou lavicou domácich. Klub tiež potrestala tromi pokutami v súhrne 2250 eur.



DK SZĽH uznala HK Nitra vinným zo spáchania disciplinárneho previnenia nešportové správanie sa divákov podľa čl. 1 II. Odielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH. Incident sa odohral v zápase 30. kola Tipos extraligy na ľade HC Slovan Bratislava, keď hosťujúci fanúšikovia skandovali rasistické a náboženské urážky počas celého priebehu zápasu. Rozhodnutie nadobúda účinnosť od 7. januára 2024, čo znamená, že Nitrania budú musieť uzavrieť spomenutú časť štadióna v zápase 34. kola proti HKM Zvolen. Informovala komisia v piatok prostredníctvom uznesenia zo 4. januára.



"Apelujeme na našich fanúšikov, aby sa zdržali akýchkoľvek vulgárnych prejavov. Máme fanúšikov, ktorých nám môže závidieť celé Slovensko, ďakujeme vám za obrovskú podporu. Nekazme si povesť občasnými vulgárnymi prejavmi. Dokážme, že vieme fandiť nielen najlepšie na Slovensku, ale aj bez vulgarizmov," uviedol riaditeľ HK Nitra Miroslav Kováčik pre oficiálny klubový web hockeynitra.com.



Klub spod Zobora dostal tiež tri finančné pokuty. Najvyššiu 1000 eur za hromadné skandovanie vulgárnych pokrikov domácimi fanúšikmi počas prvej tretiny stretnutia 29. kola proti Trenčínu. Pokutu 750 eur dostala HK Nitra za obdobný prečin, ktorého sa jej fanúšikovia dopustili v dueli 26. kola proti HK Dukla Ingema Michalovce, 500-eurovú pokutu nitriansky klub inkasoval tiež za pokriky v krajskom derby 24. kola s HC Mikron Nové Zámky. Spolu s poplatkami to bude klub stáť 2530 eur.



Za skandovanie vulgarizmov v spomenutom zápase proti HK Nitra potrestala DK aj bratislavský Slovan pokutou 500 eur. Dukla Trenčín obdržala pokuty v súhrnnej výške 1750 eur. Trest neminul ani HKM Zvolen (750 eur) a HC ´05 Banská Bystrica (750 eur). Najvyššiu pokutu (1800 eur) dostal tréner HC Košice Dan Ceman za hrubé a vulgárne protesty voči rozhodovaniu hlavných rozhodcov v stretnutí proti HK Spišská Nová Ves. Košický klub sa tiež pripojil na dlhý zoznam pokút za vulgárne skandovanie fanúšikov (750 eur).



Proti rozhodnutiam je prípustné odvolanie do 7 dní odo dňa jeho doručenia podľa článkov 43 až 46 Hlavy V. všeobecnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH.