Diváci ignorovali opatrenia vo finále Bulharského pohára, padli pokuty

Sofia 2. júla (TASR) - Po finále Bulharského pohára vo futbale medzi Lokomotivom Plovdiv a CSKA Sofia padli pokuty za porušenie hygienických opatrení. Vedenie tamojšej profiligy ako i usporiadateľská firma musia zaplatiť zhodne približne 1500 eur, okrem iného aj za to, že mnohí z divákov na štadióne nemali na tvári ochranné rúška. Uviedol to hlavný hygienik a člen krízového štábu v Sofii Angel Kunčev.



Lokomotiv úspešne obhájil titul po tom, čo v stredajšom finálovom súboji zdolal CSKA 5:3 v jedenástkovom rozstrele. V riadnom hracom čase i po predĺžení sa zápas skončil 0:0. Na Národnom štadióne Vasila Levského v Sofii, ktorý má kapacitu 44.000 miest, bolo počas finále 12.000 fanúšikov. Kunčev varoval, že v prípade nedodržiavania opatrení by mohlo prísť k úplnemu vylúčeniu divákov zo športových podujatí, uviedla agentúra DPA.