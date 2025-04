„Divadlo snov“ ponúklo 9 gólov a neuveriteľný postupový obrat United

Manchester 18. apríla (TASR) - Odvetné štvrťfinálové stretnutie Európskej ligy medzi futbalistami Manchestru United a Olympique Lyon dostalo po záverečnom hvizde rozhodcu mnoho prívlastkov - neuveriteľné, pamätné alebo bláznivé. Celkovo deväť gólov prinieslo v „Divadle snov“ napokon postupovú radosť zástupcu Premier League.



Pred odvetou bolo všetko z pohľadu šancí na prienik medzi najlepšiu štvorku otvorené, keďže prvý duel skončil remízou 2:2. Domáci sa už videli po prvom polčase v semifinále, keď po góloch Manuela Ugarteho a Dioga Dalota viedli 2:0. „Takéto momenty môžu pomôcť k vytvoreniu puta medzi fanúšikmi a hráčmi, a môžeme tak na niekoľko minút zabudnúť na to, akú sezónu máme. Myslím si, že z tohto dôvodu milujeme tak šport. Keď po všetkých zlých momentoch a frustrácii, ktorú ako tréner prežívate, prídu takéto momenty, tak to stojí za to. Je to dobrý pocit, ale príde ďalší deň a všetko sa začína od začiatku. Pre každého je teraz najdôležitejšia Európska liga,“ povedal na pozápasovej tlačovej konferencii tréner United Ruben Amorim.



Lyon sa po polčasovej prestávke herne prebral a za sedem minút poslal stretnutie do vyrovnaného stavu. Najskôr oživil postupové šance Corentin Tolisso a potom dostal hostí na koňa Nicolas Tagliafico. „Ťažko sa mi hľadajú slová, prešli sme si všetkými emóciami. Prvý polčas sme úplne pokazili, potom sme sa vrátili. Moja druhá žltá karta bola drahá. Aj s desiatimi hráčmi sme dali dva góly, ale napokon to veľmi bolí. Zaslúžili sme si lepšie,“ uviedol pre oficiálnu klubovú webstránku Tolisso.



Zástupca francúzskej Ligue 1 zasadil v predĺžení zdanlivo dva rozhodujúce gólové údery, najskôr sa presadil Rayan Cherki a potom sa nemýlil z pokutového kopu Alexandre Lacazette. „Ťažko sa to vysvetľuje. Návrat do zápasu a následne vedenie 4:2 bez jedného hráča bolo úžasné. Už sme si mysleli, že zápas sa vyhral, ale mali sme zostať sústredení až do konca. Takéto niečo sme si jednoducho nezaslúžili. Musíme sa poučiť z tejto prehry,“ povedal otvorene kouč Lyonu Paulo Fonseca.



„Červení diabli“ si to najlepšie pre svojich divákov nechali na 114. až 121. minútu. Prvotnú nádej vykresal autor úspešnej penalty Bruno Fernandes a potom prišli dva momenty, po ktorých sa Old Trafford otriasal v základoch. Kobbie Mainoo vyrovnával na 4:4 a o niekoľko momentov neskôr sa hrdinom večera Harry Maguire, ktorý zaznamenal postupový gól United. „Po polčase sme viedli 2:0 a mali sme plnú kontrolu. V druhom polčase sme mali možnosť pridať aj tretí zásah. V predĺžení sme prehrávali proti desiatim 2:4, takže sme museli až priveľmi otvoriť hru. Ukázali sme skvelý tímový duch a návrat sme dovŕšili po neuveriteľnom výkone od každého v posledných minútach. Bol to úžasný pocit, po ktorom som premenil svoju šancu,“ vyjadril sa Maguire v pozápasovom rozhovore pre stanicu TNT Sports.



Spolu so spoluhráčmi tak môžu zachrániť neúspešnú sezónu, v semifinále Európskej ligy si zmerajú sily s Athleticom Bilbao. Len celkovým triumfom v tejto súťaži si môžu zahrať v nasledujúcom súťažnom ročníku v európskych pohároch, keďže v Premier League sú až na 14. pozícii.