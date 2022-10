Divák amerického futbalu zomrel po páde na pohyblivých schodoch

Pittsburgh 3. októbra (TASR) - Divák nedeľňajšieho zápasu amerického futbalu medzi tímami NFL Pittsburgh Steelers a New York Jets zomrel po páde na eskalátore na štadióne Acrisure. Informovala agentúra AP.



"Sme si vedomí nešťastného incidentu, ktorý sa dnes stal na štadióne Acrisure. Spolupracujeme s miestnymi úradmi a pomáhame pri vyšetrovaní tejto záležitosti. Naše myšlienky a modlitby posielame rodine diváka," uviedli Steelers vo vyhlásení. Záchranári poskytli starostlivosť na mieste, no pred prevozom do nemocnice bol muž v kritickom stave a krátko nato zomrel. Totožnosť zosnulého nezverejnili.